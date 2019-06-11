HDP'li vekil Paylan'ın sözleri Küçükkaya'yı kızdırdı
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın '3 erkek olarak canlı yayına çıkacaksınız' sözü ortak canlı yayın modaretörü İsmail Küçükkaya'yı kızdırdı. HDP'li Paylan'a tepki gösteren Küçükkaya, 'Bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için bir kadın sunsun demek bu meseleyi anlamamak demek. Sen de aynı hataya düşmüşsün' dedi.
İsmail Küçükkaya ile programa davet edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasında kadın moderatör tartışması yaşandı. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayına ilişkin Paylan, Küçükkaya'ya, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız." eleştirisinde bulundu.
KÜÇÜKKAYA'DAN HDP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ
Küçükkaya, "Bunu gündeme getiren benim. Fakat şu yanlış. Sen de aynı hataya düşmüşsün. Benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var. Bu işi benden çok başarılı yapacaklar. Hiç bir kuşkum yok. Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için bir kadın sunsun demek bu meseleyi anlamamak demek. Yanlış bu. Meseleye yanlış bakıyorlar" sözleriyle HDP'li Paylan'a cevap vedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin
- İmamoğlu'nun TRT'nin kendisini haber yapmadığı iddiasına yalanlama
- Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin
- Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!