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04 Kasım 2020 Çarşamba 20:19:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 10:04:00

'Geleceğe nefes' rekor kıracak

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Türkiye, Geleceğe Nefes Projesi ile Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da yeni bir rekora hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene startını verdiği fidan dikim etkinliğinde Batıkent Çakırlar mevkiine dikilen 150 bin fidanın yüzde 90’ı tutarken, 650 dönüm arazide yaklaşık 30 bin kişi fidan dikimi yaptı.

Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na adını iki rekorla yazdırdığı projeye her yaştan katılım sağlanırken, 11 milyon hedeflenen fidan sayısı 13 milyonu geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Etkinlik için Guinness yetkililerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi.

Etiketler : Geleceğe Nefes Projesi Milli Ağaçlandırma Günü rekor Recep Tayyip Erdoğan fidan dikim Bekir Pakdemirli
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