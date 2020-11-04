'Geleceğe nefes' rekor kıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen sene startını verdiği fidan dikim etkinliğinde Batıkent Çakırlar mevkiine dikilen 150 bin fidanın yüzde 90’ı tutarken, 650 dönüm arazide yaklaşık 30 bin kişi fidan dikimi yaptı.



Türkiye'nin Guinness Rekorlar Kitabı'na adını iki rekorla yazdırdığı projeye her yaştan katılım sağlanırken, 11 milyon hedeflenen fidan sayısı 13 milyonu geçti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, projenin bu yıl uluslararası bir boyut kazandığını duyurdu. Etkinlik için Guinness yetkililerinin hazırlıklara başladığı öğrenildi.