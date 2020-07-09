Fahrettin Altun'dan Uluslararası Basın Enstitüsüne tepki
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Altun, Uluslararası Basın Enstitüsü'nün yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet gazetesine açtığı davayı çarpıttığını söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet gazetesine gerçekleri çarpıtan ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden haber nedeniyle dava açtığını ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi'nin 14 Nisan'da kendisi ve ailesiyle birlikte yaşadığı evin fotoğraflarını paylaşarak hayatlarını tehlikeye attığını hatırlatan Fahrettin Altun, "Söz konusu haber, yalnızca gerçekleri çarpıtmakla kalmamış, aynı zamanda bireylerin şerefini, itibarını ve özel hayatını koruyan kanunlarımızı ihlal etmiştir" dedi.
"Basın özgürlüğü, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırma değildir"
Bu tür haberlerin ironik bir biçimde "basın özgürlüğü" kisvesi altında yapıldığını vurgulayan Altun, "Basın özgürlüğü, özel hayatın ihlali veya itibarsızlaştırma değil, kamu adına meşru inceleme yapılmasıyla ilgilidir" ifadesini kullandı.
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