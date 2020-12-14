14 Aralık 2020 Pazartesi 21:40:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 21:40:00
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararına "kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı; "ABD’nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.
Ayrıntılar geliyor
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