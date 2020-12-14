Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı; "ABD’nin (S-400ler konusunda) tek taraflı yaptırımlara başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz" açıklaması yapıldı.



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