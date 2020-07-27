27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:02:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:03:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı.
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