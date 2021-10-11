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11 Ekim 2021 Pazartesi 10:01:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 10:01:00

CHP'li Gürsel Tekin, HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu itiraf etti

Kaynak: Akşam

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu itiraf etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'nin şubat ayında CHP'ye yaptığı ziyaret sonrası tek başına basın toplantısı düzenlemesine ilişkin detayları ilk kez aktardı. Toplantıyı tek başına düzenlemeyi HDP'nin istediğini ifade eden Tekin, "Mithat Sancar CHP'yi muhafaza etme açısından böyle bir şey tercih etmedi." diye konuştu.

HDP heyeti, şubat ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve görüşme sonrasında kamera karşısına geçerek açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun daha önce tüm genel başkan ziyaretlerinde kameralar karşısına geçerken, HDP heyeti ile poz vermemesi tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun şimdi sorunları HDP ile çözmek istemesi ve bu çağrıyı kameraların önünde yapması çelişkili bulundu.

'NE BU KESKİN DÖNÜŞ?'

Ali Tarakçı da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e "HDP ile bir toplantı yaptı CHP ama HDP tek başına toplantı yapmak zorunda kaldı. O gün HDP ile o kapının önünde ortak basın toplantısı düzenlemeyen CHP bugün farklı bir noktaya geldi. Ne bu keskin dönüş? Neden o gün çıkmadı, neden bugün bu duruma geldi?" diye sordu.

Etiketler : Gürsel Tekin chp hdp
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