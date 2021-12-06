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06 Aralık 2021 Pazartesi 23:52:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 23:52:00

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerinden olan Duralı'nın vefatını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, "Değerli dostlar ustamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Makamı ali olsun. Tüm sevenlerine sabır niyaz ediyorum" ifadeleriyle duyurdu.

Yazar Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medya hesabından, "Benim güzel hocam. Şaban Teoman Duralı hocamız vefat etti. Oğlu ve asistanı Ayşe hanımdan teyit alındı. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : vefat haberi altun Teoman Duralı
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