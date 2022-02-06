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06 Şubat 2022 Pazar 22:44:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 22:48:00

Başkan Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan 'özel sporcular'a teşekkür

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan "özel sporcular"a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a video mesaj ile dua ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunan Türkiye'nin çeşitli illerindeki özel sporculara, "Canım yavrularım... Gözlerinizden öpüyorum. Sizin güzel yüreğinizden gelen o dualar ve temenniler bize güç veriyor. Ailelerinize selamlarımı iletin. İyi ki varsınız..." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan özel sporcular kovid19 geçmiş olsun
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