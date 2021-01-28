Başkan Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

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28 Ocak 2021 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 14:41:00

Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: "En çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri" töreninde konuştu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kendini geliştirmek ve yetiştirmek isteyen her evladımıza bu imkanları verdik. Araştırmaya devam eden her bilim insanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bilim insanlarımızı çocuklara rol model olarak gösteriyoruz.

Çocuklarımızı bilim insanı olma konusunda geleceğe hazırlıyoruz. TEKNOFEST ile çocuklarımızı teknolojiyle buluşturup onları teşvik ediyoruz.

Okullaşma oranlarında OECD ortalamasını yakaladık. Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır.

Üstün yetenekli genç bilim insanlarının ödüllendirilmesi gelecekteki bilim insanlarına çığır açacaktır.

AŞI ÇALIŞMALARI

436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. 3 yenilikçi aşı çalışmamız faz aşamasında bulunmaktadır. Hocalarımızın çalışması dünyada klinik aşamaya geçen 3. aşı olmaya adaydır.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. Mevcut inaktif aşılarından daha aktif olma potansiyeline sahip bir aşımızın çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız."

TÜBİTAK İLE TÜBA BİLİM İNSANLARINI TEŞVİK İÇİN ÖDÜLLER VERİYOR

TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri", fen ve mühendislik bilimleri, sağlık ve yaşam bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler kategorilerinde veriliyor. 2020'de bu ödüle 3 kategoride toplam 4 bilim insanı layık görülmüştü.

Etiketler : tübitak ödül başkan erdoğan aşı korona aşısı
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