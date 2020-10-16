16 Ekim 2020 Cuma 15:25:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 15:31:00
Başkan Erdoğan ile ve Zelenskiy görüşmesi başladı
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin görüşmesi başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi başladı.
Vahdettin Köşkü'nde baş başa yapılan ve saat 15.00'de başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
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