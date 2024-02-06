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"'Bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine şükran borçlu...
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06 Şubat 2024 Salı 11:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 11:00:00

Bakan Yerlikaya: 'Bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz

Kaynak: AA

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Bakan Yerlikaya, "23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza şükran borçluyuz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 6 Şubat depremlerinde yüzlerce canın kurtarılmasını sağlayan arama kurtarma ekipleri için hazırlanan kısa filmi paylaştı.

Asrın felaketinin birinci yılı

6 Şubat 2023, saat 04.17'de meydana gelen asrın felaketinden 45 dakika sonra, saat 05.02'de Türkiye Afet Müdahale Planı'ndaki en üst seviye olan ve "uluslararası acil yardım çağrısını" kapsayan 4. seviye acil durumun ilan edildiğini anımsatan Yerlikaya, dünyanın dört bir yanından dost ve kardeş ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğine dikkati çekti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gelen her ekip, kahraman arama kurtarma ekiplerimizle birlikte omuz omuza verdi; enkaz altından bir can kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Kurtarılan her can, yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu... Tüm bu unutulmaz anlar, sahada arama kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de umutlandırıyordu.

Gece gündüz gözetmeden 23 gün boyunca, 'bir can daha kurtarabilir miyim' diyerek fedakarca çalışan tüm arama kurtarma ekiplerimize, yardımımıza koşan uluslararası yardım kuruluşlarına, onların ekiplerine, arama kurtarma köpeği olan can dostlarımıza hepsine ama hepsine şükran borçluyuz. İşte bu filmimiz; din, dil, ırk fark etmeksizin asrın felaketinin nasıl asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştüğünü gözler önüne seriyor."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan filmde, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'deki arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, Bakan Yerlikaya'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılan çalışmalara ilişkin konuşmaları yer aldı.

Etiketler : ali yerlikaya 6 şubat deprem arama kurtarma ekipleri uluslararası yardım kuruluşları arama kurtarma köpeği
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