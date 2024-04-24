Bakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı. DEM Parti'nin terör rgütü PKK ile olan yakınlığına ilişkin konuşan Bakan Tunç, "DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı.
DEM Parti'nin kapatma davasına değinen Bakan Tunç, "Terörle aralarına mesafe koymaları gerekir." dedi.
Bakan Tunç, "Demokratik hukuk devletlerinin hiçbirinde teröre ve şiddete müsaade edilmez. Terör örgütlerinin hepsiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Milletin sinir uçlarıyla oynarsanız soruşturma ile karşılaşırsınız.
Millet size teröre destek olun diye oy vermiyor.
(DEM Partililere soruşturma) Şiddete teşvik suç sayılır, fikir özgürlüğü kapsamında sayılmaz.
DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır.
DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir.