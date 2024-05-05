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05 Mayıs 2024 Pazar 19:22:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2024 Pazar 19:22:00

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Kaynak: AA

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Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılay öncülüğünde hazırlanan 5 bin 66 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi, Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

İsrail'in saldırısı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkıyla dayanışma amacıyla tedarik edilen gıda, bebek malzemesi, uyku tulumu ve glütensiz ürünlerden oluşan 5 bin 66 tonluk yardımın yüklendiği gemide hazırlıklar tamamlandı.

Mersin Uluslararası Limanı'ndaki rıhtımda bulunan "11. İyilik Gemisi" için uğurlama töreni düzenlendi.

- "SON GAZZELİ EVİNE DÖNENE KADAR TÜRKİYE'NİN BU YARDIM OPERASYONU DEVAM EDECEK"

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, bir "İyilik Gemisi"ni daha Gazze'ye göndereceklerini söyledi.

Gemide 85 milyon Türk halkının selam ve duasının olduğunu dile getiren Saygılı, "Bugüne kadar giden tonajlı gemilerimizin en büyüğünü gönderiyoruz. Ağırlıklı gıda ve çocuk mamaları olan gemiyi biraz sonra el sallayıp uğurlayacağız. Bu, süren bir operasyon. Bu İyilik Gemisi, ülkemizin İyilik Gemisi. El birliğiyle, güç birliğiyle dolduruyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle dağıtıyoruz. Son Gazzeli evine dönene, huzura kavuşana kadar Türkiye'nin bu yardım operasyonu devam edecek." diye konuştu.

Konuşmanın ardından uğurlanan gemi, yaklaşık iki gün sürmesi planlanan deniz yolculuğuyla Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşacak.

Limana yanaşacak gemiden indirilecek insani yardım malzemeleri, tırlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak.

Gümrük işlemlerinden sonra Filistin Kızılayına teslim edilecek malzemeler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Öte yandan, AFAD koordinasyonunda toplanan yardımları Gazze'ye ulaştıracak "10. İyilik Gemisi"nde de işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Etiketler : Türk Kızılay insani yardım Mersin Limanı
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