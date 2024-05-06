VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'nin cephane yaygarası kurusıkı çıktı! Silah değil, oyuncakmış
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Gazze için ateşkes görüşmeleri sona erdi
Güvercinlere adanan ömür
100 bin lira maaşla çoban yok
Hıdrellez coşkusu
06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 08:15:00

CHP'nin cephane yaygarası kurusıkı çıktı! Silah değil, oyuncakmış

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İstanbul'da uzun namlulu silahlar yakalandığını belirtip ‘ulusal güvenlik tehlikede' yaygarası kopardı. Tüfeklerin dizide kullanılan oyuncaklar olduğu belirlendi.

CHP'nin İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'da çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından da silahlara ait fotoğraflar paylaşan Bakan, "Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir?" ifadelerini kullandı; 'ulusal güvenlik tehlike altında' algısı yaratıp topluma korku saldı. Bununla yetinmeyen CHP'li siyasetçi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da açıklama yapmaya davet etti. Ancak silahların gerçek olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak olayın aslını kamuoyuna aktardı. Önceki gün Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama yapan Yunus ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurduğu, bagajda çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve mühimmatlar ele geçirildiği bildirildi.

CHP'li Bakan silahların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp kara propaganda yaptı.

TEŞKİLAT DİZİSİNE AİT

Silahların ve araçtaki 2 kişinin emniyete götürüldüğü; şüphelilerin TRT'deki Teşkilat dizisinde görevli olduklarını ve çekiminden döndüklerini söyleyip izin belgelerini gösterdikleri öğrenildi. Airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan silahlarla dizi çalışanları serbest bırakıldı.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE PİŞKİN GÜLÜCÜK!

Provokasyon içerikli paylaşımını silen Murat Bakan, yeni bir açıklama yapıp silahların gerçek olmadığını doğruladı. "Attığım twite ilişkin bilgi polis kaynaklarından gelmişti" diyen Bakan, "Yanlış anons" ifadesini kullandı. Bakan'ın gülücük emojili mesajı paylaşması da dikkat çekti.

Etiketler : chp murat bakan provokasyon silah oyuncak
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Yarıştığı stüdyoda jüri oldu

Yarıştığı stüdyoda jüri oldu
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Burcu Esmersoy nazardan korkuyor

Burcu Esmersoy nazardan korkuyor
Sezonu kendi tarzıyla açtı

Sezonu kendi tarzıyla açtı
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

"Fiziğimle değil, gırtlağımda gündemdeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX