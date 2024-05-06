CHP'nin cephane yaygarası kurusıkı çıktı! Silah değil, oyuncakmış

CHP'nin İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İstanbul'da çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından da silahlara ait fotoğraflar paylaşan Bakan, "Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir?" ifadelerini kullandı; 'ulusal güvenlik tehlike altında' algısı yaratıp topluma korku saldı. Bununla yetinmeyen CHP'li siyasetçi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı da açıklama yapmaya davet etti. Ancak silahların gerçek olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak olayın aslını kamuoyuna aktardı. Önceki gün Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama yapan Yunus ekiplerinin şüphe üzerine bir aracı durdurduğu, bagajda çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve mühimmatlar ele geçirildiği bildirildi.

CHP'li Bakan silahların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıp kara propaganda yaptı.

TEŞKİLAT DİZİSİNE AİT

Silahların ve araçtaki 2 kişinin emniyete götürüldüğü; şüphelilerin TRT'deki Teşkilat dizisinde görevli olduklarını ve çekiminden döndüklerini söyleyip izin belgelerini gösterdikleri öğrenildi. Airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan silahlarla dizi çalışanları serbest bırakıldı.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE PİŞKİN GÜLÜCÜK!

Provokasyon içerikli paylaşımını silen Murat Bakan, yeni bir açıklama yapıp silahların gerçek olmadığını doğruladı. "Attığım twite ilişkin bilgi polis kaynaklarından gelmişti" diyen Bakan, "Yanlış anons" ifadesini kullandı. Bakan'ın gülücük emojili mesajı paylaşması da dikkat çekti.