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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
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06 Mayıs 2024 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 07:23:00

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul boğazı girişinde dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Trabzon'dan Bandırma'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-10 Römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."

Etiketler : kıyı emniyeti genel müdürlüğü istanbul boğazı gemi trafiği
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