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11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 20:04:00

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye yeni tanı kondu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek son 3 günde vaka sayısında en çok azalmanın olduğu 7 ili açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu. Bu süreçte 1334 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 193 bin 217'ye ulaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye daha COVID-19 tanısı kondu, 21 kişi hayatını kaybetti. 1334 kişinin daha COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1334 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223'e ulaşırken, vaka sayısı 211 bin 981, vefat sayısı da 5 bin 344 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 401 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, " Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova.” ifadelerini kulandı.

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