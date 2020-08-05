  • BIST
    1091.8
  • Dolar
    7,0545
  • Euro
    8,4149
  • Altın
    461,2250
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Arjantin'e tıbbi yardım
Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 220 bine yaklaştı
MSB duyurdu: Lübnan'a yardım için yola çıkıyor
Sağlık Bakanı Koca, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü
Anne, oğlu ve kızı aynı kazada öldü
Gazzeliler Lübnan'daki patlamada yaralananlara kan bağışında bulundu
Galatasaray transferi resmen açıkladı! Arda Turan Galatasaray'da
Antalya'da kan donduran itiraf! Kardeşini öldürdü..
İzmir'de iki düğünde Kovid-19 vakaları tespit edildi
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada 'FETÖ' ifadesi
Aşı çalışmalarında yeni gelişme: ABD'li ilaç devi 1 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
Trump ve CNN arasında 'sahte kaynak' gerginliği
Fenerbahçe Erol Bulut'u açıkladı
Çin Dışişleri Bakanı Wang'dan Pompeo'ya tepki
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! 'Bölücü olan kim?'
Taksici yüksek puanla müşterisini kapacak
Beyrut Limanı'ndaki patlama Lübnan'ın kalbine ağır hasar verdi
Bakan Koca müjdeyi verdi: Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
Azerbaycan'daki ortak tatbikatta ATAK helikopterleri de yer aldı
Türkiye'den Venezuela'ya sağlık alanında hibe desteği
TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Lübnan yönetiminden 'kararlılık' ve 'birlik' mesajı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 160 bini aştı
05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:22:00

Bakan Koca: Türkiye'de virüsü yenen hasta sayısı 220 bine yaklaştı

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1178 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 236 bin 112, can kaybı 5 bin 784 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 842 test yapıldı, 1178 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 219 bin 506 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, vaka sayısı 236 bin 112, vefat sayısı 5 bin 784 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER