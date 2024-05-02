VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti istifa dalgası! Merkez ilçe yönetimi düştü
Hamas İsrail'e resti çekti: Kara saldırısı olursa müzakereler biter
ABD polisi öğrencileri gözaltına aldı!
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Borsa rekor seviyede!
Türk Telekom'un, LTE baz istasyonlarının yarısından fazlası fiberle bağlı
02 Mayıs 2024 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 11:15:00

OECD rapor yayımladı! Türkiye'nin büyüme tahmini yükseldi

ABONE OL

OECD, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2024 ve 2025 yılları için Türkiye ve küresel büyüme tahminini yükseltti.

OECD, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

OECD bugün yayımladığı raporunda 2024 küresel büyüme tahminini şubatta açıkladığı yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e revize etti.

Türkiye için 2024 tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,4'e yükseltti.

Kuruluş, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini ise yüzde 3,1'den 3,2'ye, küresel ekonomi için de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkardı.

Etiketler : OECD türkiye büyüme
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde çaldı! 7 yıl sonra yeniden viral oldu
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX