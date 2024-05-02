Dünyanın en kısa öyküsü
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
Rivayete göre Hemingway, arkadaşlarıyla birlikte bir öğle yemeğine çıkar
Ünlü yazar bu yemekte sadece 10 kelime ile bir öykü yazıp yazamayacağına dair arkadaşlarıyla bahse girer
Masadaki herkes ortaya 10 dolar koyar. Bahis sonunda Hemingway öyküyü yazarsa tüm parayı alacak, eğer yazamazsa da masadaki herkese 10 dolar ödeyecek
Ünlü yazar eline aldığı peçeteye 6 kelimelik şu öyküyü yazar: "Satılık Bebek Patikleri: Hiç Giyilmedi"
Masada kısa bir sessizliğin ardından öykü alkışlanır ve bahsi ünlü yazar kazanır. Böylece dünyanın en kısa ve en hüzünlü öyküsü yazılmış olur
Yazılan öykünün gizemi uzun oluşunda değil, derin oluşundan kaynaklanır
Daha sonra yapılan bir araştırmada ise Hemingway'e atfedilen bu öykünün aslında 1906 yılında yayınlanan bir gazete ilanında yer aldığı ortaya çıkar
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