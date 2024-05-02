Dünyanın en kısa öyküsü

Rivayete göre Hemingway, arkadaşlarıyla birlikte bir öğle yemeğine çıkar

Ünlü yazar bu yemekte sadece 10 kelime ile bir öykü yazıp yazamayacağına dair arkadaşlarıyla bahse girer

Masadaki herkes ortaya 10 dolar koyar. Bahis sonunda Hemingway öyküyü yazarsa tüm parayı alacak, eğer yazamazsa da masadaki herkese 10 dolar ödeyecek

Ünlü yazar eline aldığı peçeteye 6 kelimelik şu öyküyü yazar: "Satılık Bebek Patikleri: Hiç Giyilmedi"

Masada kısa bir sessizliğin ardından öykü alkışlanır ve bahsi ünlü yazar kazanır. Böylece dünyanın en kısa ve en hüzünlü öyküsü yazılmış olur

Yazılan öykünün gizemi uzun oluşunda değil, derin oluşundan kaynaklanır