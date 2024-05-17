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17 Mayıs 2024 Cuma 11:48:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 11:48:00

Mohammad Ali Poursamadi: Türkiye finansal yatırımlar için önemli bir ülke

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Türkiye'nin finansal yatırım açısından önemli bir ülke olduğunu vurgulayan İranlı finans uzmanı Mohammad Ali Poursamadi, İstanbul'un Asya ile Avrupa'nın hem kültürel hem de ekonomik açıdan kavşak noktası olduğuna dikkat çekti.

İranlı finans uzmanı Mohammad Ali Poursamadi, Türkiye'nin finansal yatırım açısından önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da bir ofis açmayı planladıklarını duyurdu. Hem İran hem de Türk vatandaşı olan Poursamadi, İstanbul'un Asya ile Avrupa'nın hem kültürel hem de ekonomik açıdan kavşak noktası olduğuna dikkat çekti.

İranlı yatırımcıların Türk borsasını yakından takip ettiğini ifade eden Poursamadi, yurtdışında yatırım planları yapan İranlıların ilk tercih ettiği borsanın Borsa İstanbul olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'den İran'da yatırım yapmayı düşünenlere öncülük etmekten memnuniyet duyacaklarının altını çizerek, "İran'ın 10 bin yıl önce toprağı işleyerek başladığı faaliyetlerin ardından ticaretin de yoğun olarak yapıla geldiği bir medeniyettir" dedi.

Günümüzde teknolojinin ve finansal piyasaların önemli bir kazanç yolu olduğuna vurgu yapan Poursamadi, İranlıların bu fırsatları değerlendirme konusunda istekli bir millet olduğunu dile getirdi. İstanbul'da açacakları yatırım ofisinin hem Türkiye ekonomisine hem de İranlı yatırımcılara katkı sağlamasını temenni etti.

Poursamadi, bu konuda Türkiye'nin doğu ülkelerine kıyasla yatırım için elverişli bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin, Borsa İstanbul gibi canlı bir borsaya sahip olması ve İstanbul'un coğrafi konumu nedeniyle doğu ile batı arasında köprü işlevi gördüğüne değinerek, bu avantajların yabancı yatırımcılar için cazip olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, Poursamadi Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin de yatırım potansiyelini daha iyi değerlendirmesine olanak sağlayacağını ekledi. İranlı yatırımcılara, Borsa İstanbul'daki fırsatları takip etmeleri tavsiyesinde bulunan Poursamadi, "İstanbul'da açacağımız yatırım ofisinin İranlıların Türkiye piyasasına daha kolay erişmesini sağlayacağına inanıyoruz," dedi.

Yatırım uzmanının açıklamaları, Türkiye ile İran arasında finansal iş birliğinin artabileceği sinyallerini verirken, Poursamadi'nin ofis açma planları da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunması bekleniyor.

Etiketler : mohammad ali poursamadi türkiye finans yatırım
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