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17 Mayıs 2024 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 11:38:00

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e hızlı silah sevkiyatı öngören tasarıyı onayladı

Kaynak: AA

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Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, tasarının Kongrede de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi, İsrail'e silah tedarikinin hızlıca devam etmesini hedefleyen ve ABD Başkanı Joe Biden'ın süreci askıya almasını önleyen tasarıya onay verdi.

CNN'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Kongre tarafından onaylanan İsrail'e silah tedarikinin hızlıca gerçekleşmesi ve sevkiyatın, Biden tarafından durdurulması, geri alınması veya iptal edilmesini önleyen tasarıyı 224 "evet" ve 187 "hayır" oyuyla kabul etti.

Tasarı, alıkonulan silahlar İsrail'e gönderilene kadar Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinin ödeneklerini keserken bugüne kadar alıkonulan tüm silah sevkiyatlarının da 15 gün içerisinde İsrail'e ulaştırılmasını öngörüyor.

Beyaz Saraydan konuya ilişkin yapılan açıklamada, tasarının Kongrede de kabul edilmesi durumunda Başkan Biden tarafından veto edileceği bildirildi.

ABD 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikini durdurulduğunu bildirmiş, Biden'ın 9 Mayıs'ta Refah'a büyük bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'e silah yardımlarını askıya alacağını açıklaması ise ABD'de hem Cumhuriyetçi Partiden hem de İsrail tarafından tepki çekmişti.

Etiketler : abd temsilciler meclisi israil silah sevkiyatı
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