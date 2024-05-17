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17 Mayıs 2024 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 11:34:00

Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçları aile hekimlerince yazılabilecek

Kaynak: AA

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Bakanı Işıkhan raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini duyurdu. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

Bakan Işıkhan raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda 2 milyon raporlu ilaç kullanan vatandaşın bu düzenlemeden faydalanabileceğini vurgulayan Işıkhan, "Bildiğiniz üzere vatandaşlarımız, raporlu ilaçlarının bir kısmını reçete ettirebilmek için hastanelere gitmek ve ilgili doktordan yazdırmak durumundalar. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

Bu kapsamda aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçlara yeni düzenleme ile eklenen ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirten Işıkhan, "Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği; kronik Hepatit B ve D tedavisinde, Diyabet tedavisinde; kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların, ilgili sağlık raporlu hastalarımızca Hastanelerde sıra beklemeden, aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından 1 yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler" diye konuştu.

"3,2 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ"

Bakan Işıkhan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklanmasının ardından Sağlık Uygulama Tebliği ile hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde ciddi bir tasarruf sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Göreve geldiğimden itibaren ağlık Uygulama Tebliği düzenlemeleri ve alternatif tedavi seçenekleri sayesinde yaklaşık yılda 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız."

Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni bir hizmet modeline taşımayı amaçladıklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan SGK'yı emeklilerin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturduklarını belirterek, "SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak" dedi.

"SAĞLIK FATURA İNCELEME VE ÖDEME SÜRESİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENMEKTEDİR"

Bakan Işıkhan'ın gündeminde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yakın zamanda hayata geçireceği sağlık geri ödeme fatura tutarlarının denetimine ilişkin yapay zeka uygulaması da vardı.

Bakan Işıkhan, "SGK Co-Pilot" uygulaması ile kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Bu uygulama ile sağlık geri ödeme fatura tutarlarının daha sıkı bir biçimde denetleneceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Bu proje kapsamında verilerimizüzerinden analiz yapılarak sağlık geri ödeme fatura maliyetlerinin düşürülmesi, sağlık fatura inceleme operasyon süreçlerinin kısaltılması, iş gücünün ve kaynakların doğru, etkin ve verimli kullanılması, sağlık geri ödeme süreçlerinin iyileştirilmesi, sağlık fatura inceleme ve ödeme süresinin hızlandırılması hedeflenmektedir" dedi.

Etiketler : vedat ışıkhan hepatit b hepatit d diyabet kardiyoloji rapor ilaç aile hekimleri
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