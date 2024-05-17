2 il için "sarı" uyarı: Heyelan riskine dikkat
Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut kar örtüsünün erime riski nedeniyle Hakkari ve Van'ı "sarı kod" ile uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkâri bölgesinde mevcut kar örtüsünün erime riskine bağlı olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan uyarıda şu sözlere yer verildi:
"Kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
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