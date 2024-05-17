2 il için "sarı" uyarı: Heyelan riskine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van ve Hakkâri bölgesinde mevcut kar örtüsünün erime riskine bağlı olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarıda şu sözlere yer verildi:

"Kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."