VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savaş Kabinesi esir takası müzakerelerini görüşmek için toplanacak
İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde
Eurovision'dan skandal karar! Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye mesajı: Terörle mücadelesine tam destek vereceğiz
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul ediyor! Gündem yeni anayasa
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat
02 Mayıs 2024 Perşembe 15:35:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 15:35:00

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Erdoğan, şehit Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : başkan erdoğan şehit başsağlığı
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX