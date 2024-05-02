Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, şehit Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Toktaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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