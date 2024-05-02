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Savaş Kabinesi esir takası müzakerelerini görüşmek için toplanacak
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02 Mayıs 2024 Perşembe 16:37:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 16:37:00

Soykırımcı İsrail'in Savaş Kabinesi esir takası müzakerelerini görüşmek için toplanacak

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail'in Savaş Kabinesi Hamas ile yürütülen dolaylı esir takası müzakerelerini ele almak için bu akşam toplanacak.

Times Of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan yetkili, savaş kabinesinin bu akşam yerel saatle 18:30'da toplanacağını belirtti.

Toplantıda, Hamas ile esir takası müzakerelerinde gelinen son durum ele alınacak.

Söz konusu toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi de aynı gündemle bir araya gelecek.

İsrail'de geçtiğimiz salı günü toplanması planlanan Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetindeki bazı aşırı sağcı bakanların esir takası müzakerelerine karşı olduklarını açıklamalarının ardından iptal edilmişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılması için dolaylı müzakereler sürüyor.

Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese ilişkin müzakere edilen mevcut mutabakatı desteklemeyeceğini, söz konusu mutabakatın onaylanmasının İsrail için "felaket" olacağını iddia etmişti.

İşgal altındaki topraklardaki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden sorumlu Ulusal Misyonlar Bakanı aşırı sağcı Orit Strock de ateşkes ve esir takasını öngören mutabakata dair, "20-30 kişiyi (İsrailli esiri) kurtarmak için askerlerin emeklerini çöpe atan hükümetin var olma hakkının olmadığı" açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Netanyahu, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, esir takası mutabakatı olsa da olmasa da Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söylemişti.

Etiketler : israil savaş kabinesi filistin hamas esir takası
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