VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savaş Kabinesi esir takası müzakerelerini görüşmek için toplanacak
İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde
Eurovision'dan skandal karar! Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye mesajı: Terörle mücadelesine tam destek vereceğiz
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul ediyor! Gündem yeni anayasa
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat
02 Mayıs 2024 Perşembe 16:25:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 16:25:00

İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul'da ilk evini alacaklar için özel olarak hazırlanan "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk 2 etabı için kura çekilecek. Toplamda 2 bin 894 daire, 4 Mayıs'ta kurayla sahiplerini bulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmayı amaçlayan projeyi hayata geçiriyor.

4

61 bin 361 kişinin başvurduğu "Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi"nin ilk 2 etabının hak sahipleri,, 4 Mayıs'ta saat 10'da yapılacak canlı yayınla belirlenecek.

Emlak Konut ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen projede, engelliler için yüzde 5, şehit ve gazi yakınları için yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanındı.

Proje 10 etaptan oluşuyor. İlk iki etapta 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire bulunuyor.

Sıfır atık altyapısına da sahip olan proje, İstanbul Havalimanı'na 10 dakikalık mesafede.

Etiketler : Yenişehir Evleri İstanbul Kura Arnavutköy Projesi
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Dizideki türküleri ben okuyorum

Dizideki türküleri ben okuyorum
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Yeniden evlendi

Yeniden evlendi
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX