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02 Mayıs 2024 Perşembe 11:40:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 11:40:00

İstanbul'da metrobüs çilesi... Seferler aksadı!

Kaynak: IHA

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İstanbul'da arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda uzun kuyruklar oluştu, seferler aksadı.

İstanbul'da metrobüs bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Seferler aksarken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Bahöçelievler Yenibosna'da sabah saatlerinde metrobüs bilinmeyen bir nedene arıza yaptı. Arıza nedeniyle seferler aksadı. Seferler yapılamadığı için uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Uzun metrobüs kuyruğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler : metrobüs arıza çile
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