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02 Mayıs 2024 Perşembe 16:09:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 16:09:00

Başkan Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü! Gündem yeni anayasa

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Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı yapıldı.

Özel'i, partiye gelişinde Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.

Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer aldı.

GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER GELDİ

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.

Etiketler : ziyaret başkan erdoğan
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