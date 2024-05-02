IMF'den Türkiye mesajı: Merkez Bankası ile hemfikiriz

IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh, Türkiye'nin ekonomide atılan adımlarla para politikasını sıkılaştırma ve finansal sistemi reforme etme konusunda uzun bir yol katettiğini söyledi. Walsh ayrıca Türkiye'de enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceğini belirtti.

Bakan Şimşek, dünyanın dört bir yanında buluştuğu yatırımcılarla Türkiye'nin ekonomideki hedeflerini anlatırken IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

EKONOMİDE UZUN BİR YOL KAT EDİLDİ: TÜRKİYE ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR

Walsh, Türkiye'nin ekonomide uzun bir yol katettiğini, faiz oranlarını bu kadar yükselterek, para politikasını ve finans sektörünün verimliliğini engelleyen birçok mali düzenlemeyi de basitleştirdiği için büyük övgüyü hak ettiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Walsh, bu yıl sonu için enflasyon tahminlerinin TCMB'nin biraz üzerinde olduğunu ancak önemli olanın, Türkiye'de enflasyonun bu yılın ikinci yarısında düşeceği konusunda hemfikir olmaları olduğunu belirtti.

"ENFLASYONUN YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜŞECEĞİNE HEMFİKİRİZ"

Walsh, "TCMB ile enflasyonun düşeceği konusunda hemfikiriz. " şeklinde konuştu.

Ekonomim'in haberine göre; TCMB'nin enflasyonu düşürmek ve finans sektörünü serbestleştirmeye devam etmek için çalıştığını, ancak sürecin karmaşık olduğunu belirten Walsh, atılan adımların etkisini görmenin biraz zaman aldığını belirtti.

"REFORMLAR İYİ VE DOĞRU YÖNDE GİDİYOR"

Bahar Toplantıları'nda Türkiye'ye ilgi duyan birçok yatırımcıyla konuştuklarını belirten Walsh, "Duyduğum mesaj şuydu: Reformlar iyi ve doğru yönde gidiyor. " ifadesini kullandı.

Walsh, Gita Gopinathın paylaşımındaki görüşmede kendisinin de bulunduğunu belirterek, "Ben de o toplantıdaydım. Orada bir program konuşmadık, IMF'den herhangi bir kredi düzenlemesine ilgi olduğunu gösteren hiçbir işaret almadık. Politikalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu, hepsi bu. " dedi.