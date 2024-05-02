VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savaş Kabinesi esir takası müzakerelerini görüşmek için toplanacak
İstanbul'da ilk evini alacaklara müjde
Eurovision'dan skandal karar! Filistin bayrağı ile girmek yasaklandı
Finlandiya ve İsveç'ten Türkiye mesajı: Terörle mücadelesine tam destek vereceğiz
Başkan Erdoğan, Özgür Özel'i kabul ediyor! Gündem yeni anayasa
Tarım, gıda ve içecek sektöründen ilk çeyrekte 7 milyar dolarlık ihracat
02 Mayıs 2024 Perşembe 14:56:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 14:56:00

1 Mayıs'ta dikkat çeken Bozdoğan Kemeri detayı: Mustafa Sandal'ın askerleriyiz

ABONE OL

1 Mayıs'ta İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen Taksime yürümek isteyen marjinal gruplar polise saldırdı. Muhalefet yanlısı birçok ünlü ve siyasetçi ise Bozdoğan Kemeri önünde dizilen polis barikatı üzerinden aynı dili kullanarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 24 TV GYY Ömer Özkök ise, CHP'li Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, CHP Gençlik Kolları, Şahan Gökbakar, İsmail Saymaz ve Mustafa Sandal'ın sosyal medya paylaşımına dikkat çekerek bu isimlerin tamamını ortak bir söyleme davet etti. İşte detaylar...

İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen CHP, Saraçhane'de toplanıp Taksim'e yürüme çağrısı yaptı. Ancak Özel ve İmamoğlu, topladıkları grupları bırakıp gitti. Geriye kalan marjinal gruplar ise polise saldırdı.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ

Muhalefet yanlısı birçok ünlü ve siyasetçi ise Bozdoğan Kemeri önünde dizilen polis barikatı üzerinden aynı dili kullanarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

CHP'li Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, CHP Gençlik Kolları, Şahan Gökbakar, İsmail Saymaz ve Mustafa Sandal'ın sosyal medya paylaşımını gündeme getiren 24 TV GYY Ömer Özkök, dikkat çeken bir detaya değindi.

"MUSTAFA SANDAL'IN ASKERLERİYİZ"

Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet gazetesinde de kullanılan Bozdoğan Kemeri önündeki polis barikatının fotoğrafı sosyal medyada gündemdeydi.

Kullanılan bir tweete, "Sınırı bu şekilde korusaydınız mülteci sorunumuz olmazdı." denildi.

Sonrasında CHP'li Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, CHP Gençlik Kolları, İsmail Saymaz ve Şahan Gökbahar'ın da benzer tweetleri kullandığını ifade eden 24 TV GYY Özkök, "Bu isimlerin tamamını bu söyleme davet ediyorum: Mustafa Sandal'ın askerleriyiz" dedi.

Etiketler : 1 mayıs mustafa sandal provokasyon
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Kuzey 6 yaşına bastı

Kuzey 6 yaşına bastı
Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması

Yasmin Erbil'in sevgilisi Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'dan aşk açıklaması
Acılar içinde kıvranıyor

Acılar içinde kıvranıyor
Ece Seçkin'in albüm heyecanı

Ece Seçkin'in albüm heyecanı
Motive 5'ten 5

Motive 5'ten 5
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX