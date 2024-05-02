1 Mayıs'ta dikkat çeken Bozdoğan Kemeri detayı: Mustafa Sandal'ın askerleriyiz

İstanbul Valiliği'nin yasak kararına rağmen CHP, Saraçhane'de toplanıp Taksim'e yürüme çağrısı yaptı. Ancak Özel ve İmamoğlu, topladıkları grupları bırakıp gitti. Geriye kalan marjinal gruplar ise polise saldırdı.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ

Muhalefet yanlısı birçok ünlü ve siyasetçi ise Bozdoğan Kemeri önünde dizilen polis barikatı üzerinden aynı dili kullanarak bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

CHP'li Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, CHP Gençlik Kolları, Şahan Gökbakar, İsmail Saymaz ve Mustafa Sandal'ın sosyal medya paylaşımını gündeme getiren 24 TV GYY Ömer Özkök, dikkat çeken bir detaya değindi.

"MUSTAFA SANDAL'IN ASKERLERİYİZ"

Cumhuriyet, Sözcü ve Hürriyet gazetesinde de kullanılan Bozdoğan Kemeri önündeki polis barikatının fotoğrafı sosyal medyada gündemdeydi.

Kullanılan bir tweete, "Sınırı bu şekilde korusaydınız mülteci sorunumuz olmazdı." denildi.

Sonrasında CHP'li Mahmut Tanal, Cemal Enginyurt, CHP Gençlik Kolları, İsmail Saymaz ve Şahan Gökbahar'ın da benzer tweetleri kullandığını ifade eden 24 TV GYY Özkök, "Bu isimlerin tamamını bu söyleme davet ediyorum: Mustafa Sandal'ın askerleriyiz" dedi.