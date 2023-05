14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, 24 TV ekranlarında yayınlanan Seçim Özel programına konuk oldu.

24 Seçim Özel'de Murat Çiçek, Fadime Özkan ve Murat Özer sordu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu 24 TV canlı yayınında cevapladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

TRABZON'DA OTOBÜS KAZASI

Trabzon'da yaşanan trafik kazasına yönelik konuşan Bakan Karaismaioğlu, yaralı sayısının 30'a yaklaştığını açıkladı.

Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Evet malesef çok üzücü bir haber aldık. Akçaabat'ta bir otobüs devrildi. 4 vefatımız var 30'a yakın da yaralımız var. Kazanın sebepleri araştırılıyor. Yaralılarımız hastanede. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle kazalarla bir daha karşılaşmamak dileğiyle. Programdan sonra da yaralılarımızı hastanede ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'de, 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana Tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştürüldüğü bir proje. Tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle yapıldı. Buna benzer çok kıymetli iş yaptık ve buna benzer çok planımız var." dedi.

ZİGANA'NIN AÇILMASININ ÖNEMİ NEDİR?

Programın yapıldığı Trabzon'daki mekan hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Oraya gelmeden önce bulduğumuz mekandan bilgi vereyim. Burası 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u fethettiğinde önemli bir yerdi. 1461'den sonra burası normal Kilise olarak kullanılmadı. 1584'te Cami'ye çevriliyor ta ki 1960'a kadar cami olarak kullanılıyor. 1964'te burası müzeye çevriliyor. Müzeye çevrildikten sonra 28 Haziran 2013'e kadar burası müze olarak kullanılıyor. Burası bizim çocukluğumuzda müzeydi ama bakımsızdı. Ama şimdi gördüğünüz gibi tertemiz, aslına büründürülmüş bir şekilde 28 Haziran 2013'ten beri cami olarak hizmet vermeye başladı. Burası Ayasofya mahallesi. Bu arada Trabzon'da da bir Ayasofya olduğunu söylemiş olduk." diye konuştu.

21 yıldır Başkan Erdoğan'ın liderliğinde hayallerin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun, dünyanın sayılı tünellerinden biri olduğunu açıkladı.

Bakan Karaimsailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"21 yıldır hakikaten Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Zigana tüneli de hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir proje. 14,5 km uzunluğuyla Avrupa'nın en uzunu, dünyanın sayılı tünellerinden birisi. Burası tamamen Türk mühendislerinin çalıştığı çok kıymetli bir eser. Teknolojinin en son donanımına kadar akıllı tünel konsepti ile inşa edilmiş. Yapım sırasında yine dünyada ilk defa 14,5 km içerisinde iki tane havalandırma şaftları ile dikey şaftlarla burada işlerin hızlandırılmasına yardımcı olmuş metotlar uygulandı. Burada mevcutta bir Zigana Tüneli var aslında. 1987 yılında rahmetli Turgut Özal zamanında yapılmıştı. Orada da dağları aşarak o tünele ulaşıyor ve dağları aşarak yine aşağı iniyordunuz. O bile zamanında 1987'de yapıldığında o kadar muhteşem bir proje olarak görülmüştü ki vatandaşlar tarafından ama şimdi kotu 1000'e indiriyoruz. 800 metre aşağı alıyoruz kotu ve 14,5 km kesintisiz. Aslında bu eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi karşılaştıran güzel bir örnek. 1,7 km tek tüp tünel, 14,5 km çift tüp tünelden bahsediyoruz. Burası Trabzon'u Erzurum'a bağlayan oradan bir kolu Gürcistan'a gider bir kolu da Güney'den Habur'dan Basra körfezine kadar iner. Burası yapboz parçaları gibi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane tünellerinin daha önce bittiğini belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bunlar sayesinde uluslararası koridorlar tamamlanıyor. Burası ipek yollarının kesiştiği bir alan. Böyle bir lojistik koridorda böyle kaliteli konforlu bir yol inşa ettiğinizde tabii ki bölgedeki lojistik maliyetler azalıyor. Trabzon Limanı daha ulaşılabilir olduğu için buranın ekonomisine tarımına turizmine katkılar sağlayacak müthiş bir proje. Bu proje, eski yoldan gittiğinizde yaklaşık 1,5-2 saat sürerdi ama o normal şartlarda yapılan bir seyahatti. Kışın siz o süreleri unutun. Biz Erzurum'a gittiğimizde 14 saatte buralarda neler çektiğimizi biliriz." sözlerini kullandı.

Zigana Tüneli sayesinde Gümüşhane'yi olan yolu yarım saate düşürdüklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Sadece seyahat süresi açısından zaman kazancı ayrı, burada akaryakıt tasarrufları hepsi cebimizde kalacak. Burada yaklaşık 300 milyona yakın bir tasarruf elde edeceğiz ve 21 bin ton egzoz emisyon azalmasından çevresel faydalar sağlıyoruz. Burada dediğim gibi tamamen yerli milli mühendislik ile tamamlanmıştır. Yolun tamamı aslında 38 km uzunluğunda ve bunun ağırlıklı kısmı Maçka bağlantıları da var yolun onları da kattığınız zaman 43 km'lik yolun 23 km'si tünelle bağlanmış. Karadeniz'in bu zor coğrafi koşullarında imalat yaparken viyadük ve tünellerden vazgeçemiyorsunuz. Biz de bu imalatlarla dağları vadileri ortadan kaldırıyoruz. Bu tamamen öz kaynaklarla yapıldı. Yani, buradaki finansal modellerin seçilmesi açısından da bu konu çok önemli." dedi.

Türkiye'de yapılan projelerinin yanında sonraki projeler için de plan yapıldığını ifade eden Bakan Kraismailoğlu, "Bir taraftan Çanakkale köprüsü gibi dünyanın enlerinin barındıran bir proje fizibilitesi uygun olduğu için kamu özel işbirliği yapılarak, ilave bütçeler bizim genel bütçemize katkıda bulunarak, bu projeler biterken onun yanında Anadolu'nun çok farklı noktalarında da lokal projelerde bitirilerek ülkemize kazandırılıyor. Bu hem yapım planlaması hem fayda planlaması hem de finansal planlama açısından Türkiye'nin dört bir tarafında projelerimiz planlanırken bunlar düşünülüyor." şeklinde konuştu.

Eski Türkiye'de yarım bırakılan projelere vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, "Bolu dağı tüneli hikayeleri vardır. Tam 17 yıl bitmedi ve o tünelin uzunluğu sadece 3 km'dir. 17 yılda bitmeyen 3 km'lik tünel bugüne geldiğimizde 5 yılda biten 14,5 km uzunluğunda bir tünel. İşte yeni Türkiye ile eski Türkiye'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Bakın bu proje bitecek artık Zigana'da bir tünel konuşulmayacak, yol konuşulmayacak. Gençlerimiz inovasyon konuşacak. Artık üretim nasıl artırılır, turizm nasıl geliştirilir bunları konuşacağız. Türkiye'nin her tarafı aynı şekilde. Buna benzer çok kıymetli çok iş yaptık ve çok büyük planlamalarımız var." ifadelerini kullandı.

"Bu vizyon meselesidir. 20 yıl önce Türkiye'deki ihracat rakamı 25 milyar dolardı, o rakamda da kalabilirdik. Aynı vizyonsuzlar Sabiha Gökçen için ne demişlerdi buraya havalimanı yapacağınıza gidin Tuz gölüne alabalık tesisi yapın demişlerdi. Şimdi o alabalık olmasaydı günde 100 bin yolcu nasıl seyahat edecekti, günde 600 uçak nasıl inip kalkacaktı. Diğer projeler de öyle. Biz günü birlik değil soğanı patatesi de karşılayacağız o da bizim görevimiz ama onu ekonomik şekilde sunmak için bu yatırımları yapmak zorundayız." diyen Bakan Karaismailoğlu, alt yapı olmadan ülkenin gelişmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Muhalefetin soğan siyasetine tepki veren Bakan Karaismailoğlu, "Soğanı üretiyorsunuz onun üretimdeki lojistik maliyetini düşürmek için bu da size lazım. Soğanın yanında bu ülkenin sanayileşmesi lazım onun için de bu alt yapı gerekiyor. Türkiye 21 yıldır bu alt yapı sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oldu." diyerek, Türkiye'nin milli gelirinin arttığını dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir bölgeye bir birimler ulaştırma yatırımı yaptığınızda üretime tam 10 katı etkisi oluyor. Siz bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşım sağlarsanız o bölgenin yatırımcısı daha hızlı geliyor. Ulaşılabilir olduğu için o bölgeye yatırım geliyor, istihdam artıyor. Osmangazi köprüsü yapıldığı için her gün binlerce servis aracı Kartal Pendik, Tuzla'dan Yalova'ya Bursa'daki OSB'lere gidiyor. Bu yol yapıldıktan sonra Yalova'daki OSB'lere bakıyoruz, üretimdeki artışlara bakıyoruz. Turizmdeki yatak sayısına baktığınızda katlanarak gidiyor bunlar. Sonuçta bu ülkenin büyümesi uluslararası ihracat rakamın artması bu uluslararası lojistik koridorlara yön vermemiz için bunlar gerekiyor. Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yaptığı için önünü açmıştır. Osmangazi Köprüsü mesela bakınız 1,48 milyar dolarlık maliyeti vardır. Ama tasarruf ve yatırım miktarıyla kazancınıza baktığınızda sadece 6 yılda 1,7 milyar dolarlık kazanç sağlamıştır. Bayramın 3. günü Osmangazi Köprüsü'nden 102 bin araç geçmiştir. Hazineye de katkısı oluyor ama hepsinden önemlisi bu köprü olmasaydı yüzde 95'ini gerçekleştiremeyecektiniz. Bunun alternatifi feribottu istediğiniz kadar feribot koy günlük geçirebileceğiniz araç sayısı 5 bin civarındadır. Hele hele bayram ertesi bayram sonrası anlatılamaz. Çileli yolları 5 dakikada karşıya geçiyorsunuz. İşte devlet olmanın gerekliliği burada devreye giriyor. Bunu gördünüz, önümüzdeki 3 yıl-5 yıl sonra böyle bir trafik gelecek ve bunu karşılamak için benim bu yatırımı yapmam gerekiyor diye düşünüp yaptığınızda ülkenin önünü açıyorsunuz bu şekilde. Bu Osmangazi Köprüsü'nde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hepsinde böyle. Bunlar öyle 3-5 yıllık fizibiliteler için değil uzun soluklu çalışmalardır bunlar."

"AK PARTİ ÖNCESİ BÜTÜN YOLLAR GÜVENSİZDİ"

Bakan Karaismailoğlu, iktidarda oldukları dönemde karayollarında 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptıklarını söyleyerek, bunun yanında 68 bin km de tek yol yaptıklarını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti iktidara geldiğinde ve onlar da son derece güvensiz ve kalitesiz yollardı. Onlar da yenilendi. Bakın bu yolların sayesinde her yıl akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz. Zamandan tam 7 milyar saat tasarruf sağlıyoruz kısalan yollar sayesinde. Trafik kazaları yüzde 82 oranında azaldı. Bu da her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın hayatı demektir. Devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor AK Parti 21 yıldır. Siz hatırlayın bundan 15-20 yıl önceki bayram haberlerini. Televizyonlarda başka haber yoktu katliam haberlerinden başka. Her yerde trafik canavarı resimleri vardı. Ben 1995 yılında İstanbul'da işe başladığımda burada otobüsten başka ulaşım aracı aklımıza gelmezdi. Uçağın sadece sesini duyardık. 20 yıl önce Türkiye'de uçakla seyahat eden sayısı 30 milyondu yıllık, şu anda 210 milyon. Onları da ulaşılabilir yaptık, onları da ekonomik bir hale getirdik. Bunlar hakikaten milletimizin hayatını kolaylaştırdı, yaşamına konfor kattı. Herkes Diyarbakır'a, Trabzon'a, Hakkari'ye sabah gidip akşam dönebiliyor. Şimdi dönersek patates soğan muhabbetine böyle bir şey olabilir mi? Bunu diyen insanlar komik komik vaatlerde bulunuyorlar bir taraftan da. Bunların verdiği sözleri de çok iyi hatırlıyoruz. Bunlara vatandaşımız büyük bir fırsat verdi. Büyükşehir belediyeleri verdi bunlara hizmet yapsınlar diye. Hiç vatandaşın hayatını kolaylaştırdıkları bir hizmetlerini duydunuz mu?"

İSTANBUL'DAKİ TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM NEDİR?

"İstanbul gibi gelişen şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için en önemli şeyin ve yerel yönetimlerin en önemli görevi kaliteli güvenli ve ekonomik toplu taşıma sistemi kurmak ve işletmektir." diyen bakan Karaismailoğlu, bunların birincisinin raylı, ikincisinin lastikli tekerlekli sistemler olduğuna değinerek şöyle devam etti:

"O yüzden İstanbul'un geleceğinde yaşayacağı problemleri İstanbul'da o zamanki yönetim benim de içinde olduğum yönetim gördüğü için uzun soluklu planlamalar yapmıştır. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim bunlardan bazılarıdır ve en önemli yaklaşık 250 km uzunluğunda da raylı sistem yapmıştır. O metro yatırımları yaparken de şehrin gelişme politikalarına da uygun bir şekilde tam İstanbul için 1100 km metro hattı inşa planlanmıştır. 2019 yerel seçimleri öncesinde hiçbir metro ihalesi ve yeni bir işe başlanılmamıştır. Tamamı yerel yönetimler seçimleri öncesinde yine bizim de görevde olduğumuz AK Parti'li belediyeler zamanında başlamıştır. Bunlar 2018 yılında işe başlandı, tabi metro yatırımlarının ilk yılları genelde şantiyelerin kurulması, metro tünellerine girebilmek için şaftların açılması, tünel açma makinalarının siparişlerinin verilmesi ve onların gelinmesiyle geçer. 18 ay sonra hızlı bir şekilde metrolar başlar yaklaşık 4 yılda bir metro inşaatı biter, çok zorlanırsa 5 yıla sarkar. 2019 yerel yönetim seçimleri 4 yıldan fazla bir zaman geçti. Hadi 2019 yılından önce yapılanların hepsini unutun. Bakın bir tane örnek vereyim Mahmutbey, Esenyurt hattı, bu Mecidiyeköy'den Mahmutbey'e gelen bir hattır ve oradan da Esenyurt'a kadar devam eden çok önemli bir hattır. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi. 1 milyon 100 nüfusu var. Çalışan nüfus tamamı hepsi de raylı da sistemi olmayan bir ilçe. Esenyurt'tan başlar o hattımız Bahçeşehir'den Ispartakule, Tahtakale, Halkalı'dan Mahmutbey'e gelir oradan da Mecidiyeköy ve Kabataş'a kadar uzanan bir hattır."

Esenyurt hattının ihalesinin 2018 yılında yapıldığını, bugün bu hattın sadece yüzde 5 ilerlemesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bu ne demektir 4 yılda bunun yüzde 5'ini yaparsanız tamamını 80 yılda yapacaksınız. Aynı şekilde ona paralel bir hat daha vardır. Bağcılar Kirazlı. Oradan Halkalı'ya giden 9 km'lik bir hattır. Otogar'dan gelir Aksaray'a kadar uzanır. Bunu yaptığınız zaman vatandaşın hayatı kolaylaşacak. Onunda ilerleme hızı yüzde 10 ve 2019 yılı öncesi yapılan imalattır. Yani hiçbir çalışma yok. O dediği 10 tane metro tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmış işe başlanmış. Bu tarafta 100 km metro var, bizim 103 km metro vardı. 34 km Kâğıthane İstanbul havalimanı bitirdik. Geçen gün yine Başakşehir Çam Sakura'ya geçeni bitirdik. O hastanenin bile metrosunu yapmadı bunlar. Hastaneye yol yapmadı bunlar. Bu kadar vatandaşa düşman olabilir mi bir yönetim? Belediyenin görevi ne? Vatandaşın o hastaneye daha kolay yoldan daha hızlı bir şekilde ulaşmasıdır. Siz devam eden bir yol projesini bile yapmıyorsunuz. Tabii ki milleti bu CHP yönetiminin insafına bırakacak değildik. Baktık onu da yapmıyor devraldık ve 2,5 yılda bitirdik. Aynı zamanda başlamış metro hattı ve aynı zamanda başlamış Esenyurt-Mahmutbey metro hattı. Biri yüzde 5'te duruyor hala diğeri yüzde 100 olmuş ve milletine hizmet veriyor. Birisi devleti için milleti için çalışan yönetim var diğeri de milletine zulüm çektiren bir yönetim var." dedi.

Bakanlıkta bulundukları dönemde dünyanın en kaliteli işlerini yaptıklarını dile getiren Bakan Adil Karaismailoğlu, önümüzdeki günlerde raylı sistem hattını Gayrettepe'ye kadar ulaştıracaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul Havalimanı'ndan Halkalı'ya kadar uzanan Arnavutköy Başakşehir'den geçen, bunun ikinci etabı da var onu da yıl sonunda uzattığımızda Halkalı'dan Gayrettepe'ye kadar tam 69 km boyunda bir ringdir burası. Burada Başakşehir'de oturan, Arnavutköy'de oturan bir vatandaşımızın Şişli'ye Mecidiyeköy'e direk ulaşma imkanı da oluyor, havalimanına ulaşma imkanı da oluyor. Bunlar birbirine entegre şeklinde yapılmıştır."

İBB BAŞLAMIŞ HATLARI KAPATTI

CHP'li İmamoğlu yönetiminin yapımından sorumlu oldukları metro hatlarının üzerine hafriyat döktüklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Sancaktepe, Yenidoğan, Çekmeköy buralar İstanbul'un gelişmeye müsait ve nüfusun yoğun olduğu yerler. Bunların ana hatlara ulaşması için gerekli olan bir şey. Bu vatandaşa düşmanlıktan başka bir şey değil. Siz belli bir kesime belli bir zümreye hizmet etmek için mi buraya geldiniz? İstanbul'u size teslim etmişler. İstanbul'un derdi var sıkıntısı var onu da çözmek senin vazifen. Bu aslında bir kamu zararıdır ve bunun da bir cezası olmalıdır. Bunu da söylediğinizde 'Beni engelliyorlar' diyor. Son 4 yıl içerisinde İBB'ye genel bütçeden 300 milyarın üzerinde para aktarılmıştır." diyerek İmamoğlu'na hizmet yapmadığı için tepki gösterdi.

Bakan Karaismailoğlu, bunun yanında İBB'nin çok daha fazla kendi gelir kaynakları olduğunu vurguladı. Adil Karaismailoğlu, "Onları da koyun paralar da ortada yok iş de ortada yok. Bunun da hesabını milletimiz sandıkta soracaktır mutlaka. İstanbul'u kurtaracak olan bu yatırımlardı. Bu kafa 21 yıl önce iktidarda olsaydı, ne Avrasya, ne Marmaray, Ne Yavuz Sultan Selim köprüsü olmazdı. Türkiye büyük düşünüyor, Türkiye geleceğini düşünüyor. Türkiye artık 50 yıllık planlar yapmaya başladı. önümüze gelecek sıkıntıları gördüğümüz için Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı. Çengelköy'de eylem yapıyorlardı bakın bugün 200 bin araç geçiyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, 250 bin araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor. Bu da yetmedi Marmaray'dan 670 bin kişi günlük seyahat ediyor. 85 bin araç Avrasya'dan 140 bin araç da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiyor. Buna rağmen trafik sorunu devam ediyor. Bir de bunların olmadığını düşünsenize." dedi.

MUHALEFET YATIRIM DÜŞMANI

"Bizi bazen eleştiriyorlar Gökçeada'da niye havalimanı varmış. Burada niye havalimanı yokmuş. Bakın bunlar kullanılmaz ama bir gün oraya bir uçak iner ve sizin tarihinizi kurtarır o" sözlerini kullanan Bakan Adil Karaismailoğlu, muhalefetin büyük projelere devamlı karşı çıkmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Kaş'ın karşısında Meis Adası var ve 400 kişi yaşıyor ve bir havalimanı var içerisinde. Bunların hepsi stratejik bir yatırımdır. Balıkesir Havalimanı, askeri uçaklarımız jetlerimiz burayı oldukça kullanıyor. Siz burayı ne akılla eleştiriyorsunuz? İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi ve cebimizden bir kuruş para çıkmadan 75 milyon metrekarelik bir alanda 10 milyar euroluk bir yatırımı tamamen özel sektöre yaptırıyoruz ve direk oradan gelir toplamaya başlıyoruz. Bazı yatırımları destekleyeceksiniz bazılarından para akışı olacak ve birbirini dengeleyecek.

Adil Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nın eski halini hatırlarsınız. 150-200 metre derinlikte çukurların olduğu hayatın olmadığı bir alan. Şurasını devletten bir kuruş çıkmadan 75 milyon metrekarelik bir alana tam 10 milyar euro yatırım yaptık. İşletmeci burayı bitirdi 25 yıl burayı işletecek ve 26 milyar euro devlete buradan kira aktaracak. Benzeri Antalya'da var. Antalya'da da mevcut bir havalimanı var. Bu vizyonsuzlar olsa hiçbir yatırım yapmazlar turist de buraya gelmez. Turist gelip hizmeti göremediği zaman bir daha gelir mi? Hizmetin kalitesini artırmak için bugünkü 35 milyon yolcuyu önümüzdeki yıl gördük kapasite artıyor ve dedik ki burayı 80 milyona çıkarmamız gerekiyor." diyerek devamlı olarak ileriye dönük proje ve yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

"Bunun içinde 765 milyon euroluk yatırım yapmamız gerekiyordu. Bunu da bir devlete yük olmadan nasıl üretebiliriz dedik. İhale açtık ve bunu herkese açtık. Bakıyor burada 2025 yılına kadar yapacağım, 25 yıl işleteceğim oradan devlete ne veririm yarıştırıyoruz bunları o artırıyor diğeri artırıyor sonuçta devlet ve millet kazansın diye. En son bakın 765 milyon yatırımı yapıyor ve toplamda 8,5 milyar euro devlete kira vereceğim deyip alıyor. Alan firma da biri Alman, biri Fransız birisi Türk. Bu kadar yatırım düşmanı olan bir muhalefetin olduğu yerde Türkiye hala cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bu 8,55 milyar eruonun da yüzde 25'ini de peşin aldık geçen Mart ayında devletimizin kasasına bunu koydu. Benzeri Ankara Esenboğa Havalimanı'nda var."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüklenici firmanın 2027'de oradaki işi bitireceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, oranın devlete teslim edileceğini dile getirdi. Bakan Karaismailoğlu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili olarak, "Teslim ettiğinde devlet isterse burayı teslim ettiğinde devlet ister ücretsiz yapar isterse buradan topladığı gelirle Anadolu'nun başka bölgelerinde yapacağı projelere finans kaynağı olarak kullanır. Eğer bu devlet aklı 1970'lerde olsaydı birinci boğaz köprüsü yapılırken yap işlet devret olarak yapılırdı o zaman Türkiye'nin kaynakları belliydi. O yıl bütün yatırım bütçesi boğaz köprüsüne yatırıldı ve Anadolu'ya hiçbir yatırım yapılamadı. Tam tersi olsaydı hem o köprü yapılırdı hem de Anadolu'da da yatırımlar yapılırdı. İşte bugün o yapılıyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜRETİYOR

"Tamamen siyasi irade önemlidir. Şimdiki bizim eski bakan abilerimiz bunu söylüyor. O zamanki şu anda karşımızda ortaklar içerisinde olan bir tanesi aynı bunu bakanlar kurulunda devlet demir yollarının kapatılması gerektiğini bile söylemiş o günlerde." diyerek muhalefetin devamlı olarak projeleri yok etme eğilimine vurgu yaptı.

Bakan Karaisamailoğlu devamında şu şekilde konuştu:

O zaman Millet İttifakı içerisinde olanlardan biri bakanlar kurulunda bunu söylemiş ve yatırımların yapılmamasını savunmuş o zamanlar. İşte bunlar bu kadar kendi milli değerlerine bu kadar aykırı ve yabancı kişiler. Aynı zihniyet bu devrim otomobilini nasıl yok ettiler. 1960 yılında Türk mühendislerinin demiryolu mühendislerinin Eskişehir'e ürettiği devlet demir yollarını nasıl bir dezenformasyonla nasıl bir yalanla ortadan kaldırdılar. Halbuki o proje desteklenseydi belki Türkiye dünyanın en değerli markalarından biri olacaktı. Ama Allah'a şükürler olsun Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde Türkiye artık hayalleri gerçeğe dönüştürüyor ve Togg'u teknolojinin en üst seviyesinden trafiğe çıktı. Biz bugün kendi hızlı trenlerimizi üretiyoruz. Hep mahkûmduk yıllarca, İstanbul'da çok sıkıntılar çektik. Bunların bakımları onarımları tedarikleri hepsi sıkıntıydı. Şimdi kendi metro araçlarımızı kullanıyoruz. 225 km'ye çıkacak hızlı trenimizin tasarımı bitti, prototip çalışmalarına başladık. Artık ufkumuz çok açıldı, vizyonumuz çok gelişti. Türkiye teknoloji üreten geliştiren ve ihraç eden bir hale geldi. Türkiye artık mühendislik ihraç ediyor. İhracatın en önemlisi kilogramı olmayan ihracattır. O da nedir mühendisliktir, yazılımdır, danışmanlıktır. Türkiye artık bunlarla dünyaya yön vermeye başladı. Yıllar önce Bolu dağı tünelinde yabancı müteahhitlerle paramızı aldılar iş ortada yok para ortada yok. Bizi süründürdüler. Ama biraz önce örnek verdim 17 yılda bitmeyen 3 km'lik tünel 5 yılda biten 14,5 km'lik tünel."

SOĞAN-PATATES SİYASETİNE PRİM VEREN BİR TRABZON VAR MI?

21 yıllık istikrar sürecinde hayal edilen pek çok şeyi gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ancak bundan yıllar önce konuşamıyorduk, çünkü bu ülkede bir terör belası vardı, memlekette huzur ve güven ortamı yoktu. Bugün huzur ve güven ortamını sağlayan da AK Parti iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğidir. Karşı tarafa bir bakar mısınız, Türkiye'nin düşmanı olan herkes orayı destekliyor. Maalesef bu ülkede kamu görevi olan insanlar gidip, bazı illerimizde teröristlerin yaptığı zafer işaretini yapıyor. Bu yüzden 14 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktasıdır. Bu sebeple vatandaşımız, özellikle Karadeniz çok hırslandı. Terör belasına bir daha bulaşmamak, Türkiye düşmanlarına fırsat vermemek için 14 Mayıs'ı, Türkiye'nin en önemli seçimi olarak görüyoruz. Kızılelma'yı, Kaan'ı konuşuyoruz, bunlardan kim rahatsızlık duyuyor? Teröristler. Biz, onların rahatsızlık duyması için bunları yapıyoruz, daha fazlasını yapacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, şu anda bölünmüş yol uzunluğu 29 bin kilometre olduğunu, 2053 yılında 38 bin kilometreye çıkacağını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolu 13 bin 800 kilometre. 2053 yılında 28 bin kilometreye ulaşacak. Bugün demiryoluyla yılda 19 milyon yolcu taşıyoruz, ama 2053 yılında bu 270 milyona çıkacak. İşte Türkiye böyle 1 trilyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaşacak, Türkiye dünyanın lider ülkesi olacak diyoruz. Ama vizyonsuzlar ne yapıyor? Sırf koltuk kavgasıyla birbirlerine koltuk dağıtıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu 2019 yerel seçimler öncesi, "İBB'den bir kişi atılmayacak" diye namus sözü vermişti. Şimdi de yazı yazmışlar "sana söz" diye. Ya sen namus sözünü tutmamış birisinin, senin sözüne kim inanır? 25 bin kişiyi işten attılar. Teröristler gibi zafer işareti yapan kişi de İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacaktı. 2,56 TL olan en kısa mesafe ücretini 9,90 liraya çıkardılar, yüzde 300'ün üzerinden zam yaptılar. İşte bunların verdiği söz budur. 2002 yılında Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu sadece 50 kilometreydi, dün biz bir günde 50 kilometre tünel açtık." diye konuştu.

THE ECONOMİST'İN MANŞETİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ATATÜRK HAVALİMANI PLANI

Batılıların "Erdoğan gitmeli" demesi son derece normal olduğunu, onların hiçbir zaman Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini istemediklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşı 1 yılı aşkın süredir devam ediyor, savaşan iki devletle görüşen tek lider Sayın cumhurbaşkanımız. Yıllardır Türkiye'yi terör belasına bulaştırmaları, bizi başka şeylerle meşgul etmelerinin tek nedeni budur. Atatürk Havalimanı'na gelirsek, bu vizyonsuzun hangi lafına inanacaksınız? Tamamen mandacı bir zihniyet. Bütün dünya İHA-SİHA için Türkiye'de kuyruğa girmişken, siz gidip mandacı bir zihniyeti burayı teslim etmeye çalışıyorsunuz, böyle bir şey olabilir mi? Atatürk Havalimanı'nın üzerindendir hala Atatürk ismi. Değişmedik ki. Atatürk Havalimanı zaten şehrin göbeğinde kalmış, her yönüyle şehre sıkıntı veren bir alan burası. Burası kaldırıldıktan sonra Sefaköy-Bahçelievler-Merter arasındaki trafik sıkışıklığı yüzde 40 oranında azaldı. Ayrıca burası şehrin göbeğinde olduğu için uçakların salgıladığı emisyon da milletin kafasına geliyordu. Şu anda İstanbul Havalimanı Avrupa'nın birincisi. 120 milyon yolcuya kadar kapasitesi var. Hakikaten, dünyayı Türkiye'ye bağladık." sözlerini kullandı.

14 MAYIS'TA MİLLET NEYİ OYLAYACAK?

7'li koalisyona değinen Adil Karaismailoğlu, "Karşıdaki ittifaka bakıyorsunuz, maalesef ülkeyi karıştıracaklar. Türkiye 21 yıllık istikrar sürecinin devamı için karar verecektir veya sonu bilinmez bir kaos dönemine girecektir. Bu yüzden Türkiye çok önemli bir karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeler ile konuşmasını sürdürdü:

Yıllarca çok bedeller ödedik, bir daha bedel ödemeye tahammülümüz yok. 21 yıllık istikrar sürecinde nelerle mücadele ettik. Vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza göstermiş olduğu ilgi, vatana, millete sahip çıkmanın en büyük sesidir. İnşallah, Türk milleti bunlara sandıkta dersi verecektir. Biz hep dışarıya mahkumdur, artık kendi kendimize yeter hale geldik. Kolay olmadı bu işler. 14 Mayıs, hem yapılanların takdir edilmesi, hem de Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere bir ders vermek için bir fırsattır. Bu fırsatı vatandaşımız en iyi şekilde değerlendirecektir.