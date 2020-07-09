Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
İstanbul istikametinde orta şeritte ilerleyen tırın Körfez ilçesindeki dinlenme tesisleri yakınında aniden manevra yapması üzerine sol şeritteki minivan, minibüs ve hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.
- 15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine ilişkin yeniden görülen dava sonuçlandı!
- Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı
- Fahrettin Altun'dan Uluslararası Basın Enstitüsüne tepki
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
- FETÖ sanığından skandal ifade! 'Şeref duyuyorum'
- Zeytinburnu ve Kağıthane'de 1027 deprem konutunun temeli atılacak