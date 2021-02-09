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09 Şubat 2021 Salı 18:11:00 - Güncelleme:09 Şubat 2021 Salı 18:11:00

AK Parti Sözcüsü Çelik'den sosyal medya çıkışı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi hepimizin göz bebeği, bundan sonra eğitim öğretim hayatının orada sağlıklı şekilde işlemesine odaklanmak gerekiyor." dedi.

"Sosyal medya şirketleri keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar ama keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar." dedi.

"KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek"

Kıbrıs meselesine de değinen Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli. KKTC'nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek." dedi.

"Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz"

Çelik, Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin "Cumhur İttifakı ile beraber olmak herkese nasip olmaz. İttifak kendi yolunda güçlü bir şekilde devam ediyor." dedi.

Etiketler : ak parti çelik yeni anayasa
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