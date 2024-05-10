Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarih verdi: Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada "Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE GENÇLERE DESTEK

Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi. Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik. Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz. Evlenecek gençlere yönelik 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında aslında bir faizsiz kredi desteği veriyoruz. Bu oldukça büyük bir ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.

"EN ÇOK BAŞVURU HATAY'DAN"

Biz pilot proje olarak tabiiki deprem bölgesinden başlattık. Gençlerimize motivasyon oluşturmak ve evlilik sürecinde destek olmak için bu fonu öncelikle pilot bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'in de Nurdağı ve İslahiye ilçelerinden başladık. En çok başvuruyu da Hatay'dan aldık. Bugün itibariyle fona başvuran 8 bin 563 çiftimiz var. Bugüne kadar şartları sağlayan yaklaşık 2 bin 13 gencimize de evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi verdik. Gençlerimizden yoğun teşekkürlerimiz var. Hakikaten çok mutlular. Ve zamanla projeyi tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

"15-30 NİSAN'DA RESMİ NİKAH YAPANLARA ÖDEMELER 21 MAYIS'TA BAŞLIYOR"

Buradan da bu fondan yararlanan gençlerimize bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen çiftlerimizin kredi ödemeleri, 21 Mayıs itibariyle hesaplarına geçmeye başlayacak. Şimdiden gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ AİLE YAPISIYLA MÜMKÜN"

Her şeyden önce güçlü bir Türkiye'nin, güçlü bir aile yapısıyla mümkün olacağına inanıyoruz.

Aile bizi biz yapan, değerlerimizi evlatlarımıza aktardığımız yegane bir kurumdur. Özellikle küreselleşme ve dijitalleşmenin hızla yayıldığı bu dönemde ailenin önemi hakikaten çok açıktır. Biliyorsunuz çocuklarımız sosyal medyayı çok sık kullanıyor. İşte çocuklarımıza zarar veren, şiddet içerikli, zararlı akım ve alışkanlıklara her platformda etkili mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda aile kurumuna her zamankinden fazla sahip çıkmak zorundayız. Bu aslında hepimizin vazifesi, görevi. Bizlerin de üzerinde ciddi bir sorumluluk var. Biz de bu minvalde gerekli bütün çalışmalarımızı yapıyoruz.

"AİLENİN KORUNMASI EYLEM PLANI'NI 15 MAYIS'TA AÇIKLIYORUZ"

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl ekim ayında "ailemiz, istikbalimiz" temasıyla 8. Aile Şurası'nı gerçekleştirdik. Şuramızın hazırlık çalışmaları kapsamında 81 ilde geniş kapsamlı bir çalışmayla 15 bin ailemize ulaştık. Elde ettiğimiz verileri de uzmanlarla değerlendirip, şura kararlarımızı o dönem oluşturduk. Aile şuramızın aslında önerilerini de dikkate alarak hazırladığımız bu Aile'nin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı da 15 Mayıs'ta açıklıyoruz. Bu tarihi seçmemizin nedeni de Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Aile Günü'nün 30. Yıl dönümüne tekabül ediyor. Tüm dünyada da aynı anda kutlanması planlanıyor.

Aileyi merkeze alan bu Aile'nin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı Türkiye'de ilk defa gerçekleştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsıyor. Bu planı 16 bakanlık, sivil toplum kuruluşlarımız, akademisyenlerimiz ve 27 kurumumuzla çok geniş bir katılımla hazırladık. Aile eylem planı ile aileyi tehdit eden unsurları tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak için kurumlar arası işbirliğimizi güçlendiriyoruz. Bu plan ile ülkemizin dinamik nüfusunu korumak, aile ve evlilik kurumunu güçlendirmeyi de amaçlıyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi dünya nüfusu yaşlanırken Türkiye olarak bizim de nüfusumuz yaşlanıyor. Doğurganlık oranı ülkemizde de düşüşte. Bu veriler de bizleri alarma geçirdi. Diğer yandan dijitalleşen dünya, aileleri tehdit eden unsurlar taşıyor. Bu konuda da aileler oldukça fazla şikayet alıyoruz. İşte tüm bu konuları dikkate alarak, biz 100 faaliyetten oluşan bir eylem planı ortaya koyduk.