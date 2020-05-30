Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uçuşların yapılacağı ilk illeri açıkladı!
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'dan itibaren yapılacak uçuş seferleri hakkında açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Haziran'dan itibaren İstanbul’dan Ankara’nın yanı sıra İzmir’e, Antalya’ya ve Trabzon’a da uçuş seferleri gerçekleştireceğini duyurdu. Bakan, "1 Haziran sonrası bütün havalimanlarımızda da uçuşlarımız kademeli olarak başlayacak. İlk uçuşlar İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacak" ifadesini kullandı.
THY UÇUŞ PLANINI AÇIKLADI
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.
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