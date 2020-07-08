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08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:46:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 07:46:00

TÜRKPATENT uluslararası patent araştırma raporu hazırlamada dünyada 9. oldu

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, TÜRKPATENT'in, uluslararası patent araştırma raporu hazırlamada dünyada ilk 10'da yer aldığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, TÜRKPATENT'in, uluslararası patent araştırma raporu hazırlamada dünyada ilk 10'da yer aldığını bildirdi.

Asan, Twitter hesabından 23 uluslararası araştırma ve inceleme otoritesinin (ISA) yıllara göre düzenlediği patent araştırma raporu rakamlarının bulunduğu tabloyu paylaştı.

Paylaşımında, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) verilerine göre TÜRKPATENT'in, 2020 yılında en çok uluslararası patent araştırma raporu düzenleyen ISA'lar arasında ilk 10'da yer aldığını ve 9'uncu olduğunu belirten Asan, "Yıl sonu itibari ile 7'ncilik sürpriz olmaz." ifadesini kullandı.

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