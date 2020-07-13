Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandıracaklarını bildirdi. Bakan Pekcan, “30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak” dedi. Pekcan, bu yapılandırma uygulamasıyla borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacağını kaydetti.