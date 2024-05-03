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03 Mayıs 2024 Cuma 13:27:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 13:27:00

İş dünyasından İsrail ile ticaretin durdurulması kararına destek

Kaynak: AA

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İş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına destek verdi.

İş dünyası temsilcileri, Ticaret Bakanlığının İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulması kararını değerlendirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e karşı uygulanacak en önemli tedbirlerden birinin bu ambargo kararı olduğunu vurguladı.

"İsrail'in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir." ifadesini kullanan Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze'de kalıcı bir ateşkes tesis edilip insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır. Tıpkı kısıtlama kararında olduğu gibi bu ve buna benzer kararların dünyadaki tüm vicdan sahibi ülke yöneticileri tarafından da alınmasını bekliyoruz."

"İNSANOĞLUNA KARANLIK ÇAĞ YAŞATAN İSRAİL'E KARŞI AÇIKLANAN KARARI YERİNDE BULUYORUZ"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da İsrail'in Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirdiğini belirterek, bu adımın vicdani duygu taşıyan tüm uluslara örnek olması ve yaygınlaşması dileğinde bulundu.

Aydın, "İsrail, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde, evrensel hukuk kurullarını ve anlaşmaları yok sayarak, emsali görülmemiş bir soykırım gerçekleştirmektedir. 35 binden fazla Filistinli sivili katlederek yaklaşık 78 bin Filistin vatandaşın da yararlanmasına neden olarak insanoğluna karanlık bir çağ yaşatan İsrail'e karşı Bakanlığımızın açıkladığı bu kararı destekliyor ve yerinde buluyoruz." görüşünü paylaştı.

Etiketler : iş dünyası israil ticaret türkiye
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