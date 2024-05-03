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03 Mayıs 2024 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 14:15:00

TCMB/PPK: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (TCMB/PPK) toplantı özetini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıkladı.

Açıklamada, "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte." denildi.

Etiketler : merkez bankası para politikası kurulu kredi
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