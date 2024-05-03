TCMB/PPK: Yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (TCMB/PPK) toplantı özetini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini açıkladı.
Açıklamada, "Uygulanan parasal ve miktarsal sıkılaştırıcı adımların etkisiyle belirgin şekilde yavaşlayan kredi büyümesinin yurt içi talepteki dirençli seyri zayıflatması beklenmekte." denildi.
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