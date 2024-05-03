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Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu!
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03 Mayıs 2024 Cuma 16:13:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 16:13:00

Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu!

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, 22-28 Nisan arasında günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Etiketler : istanbul havalimani avrupa havalimani ucus sayisi
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