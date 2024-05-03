İstanbul'da sağanak etkili oldu: Bazı yollar su altında kaldı
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece'de yolların su altında kaldığı görülürken, Silivri'de ise yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri mest etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde rögar taşması sonucu yolların su altında kaldığı görülürken, Silivri'de ise yağışın ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
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