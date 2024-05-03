AK Parti'den Hamas'a kritik ziyaret: Kabaktepe, Heniyye ile görüştü
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Kabaktepe, "Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır." ifadesini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir görüştü.
Kabaktepe görüşmeye dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Osman Nuri Kabaktepe mesajında şu ifadelere yer verdi:
Filistin'in haklı mücadelesini her zaman ve her yerde desteklemeye devam ediyoruz.
Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır.
Bu şanlı mücadelede üç evladını ve torunlarını şehit veren Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye'ye baş sağlığı diliyorum.
Filistin'in haklı mücadelesini her zaman ve her yerde desteklemeye devam ediyoruz.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) May 3, 2024
Hem Cumhurbaşkanımız hem necip milletimiz Filistin mücadelesinin daima yanındadır.
Bu şanlı mücadelede üç evladını ve torunlarını şehit veren Hamas Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniye'ye... pic.twitter.com/DcPeg6SXb6
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