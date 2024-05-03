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03 Mayıs 2024 Cuma 22:47:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 22:47:00

Bakan Güler, Aydın Maruf'u kabul etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Aydın Maruf ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Maruf'u Bakanlık'ta kabul etti.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Aydın Maruf Irak Türkmen Cephesi
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