VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan Gambiya'ya gidecek!
Gaziantep'te 13,4 ton sahte deterjan ele geçirildi
KPSS başvuruları başladı
UCM'den "kararları etkilemeye son verin" çağrısı
Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı zirvedeki yerini korudu!
Fahiş fiyat artışıyla mücadele! Kanun teklifi TBMM'de
03 Mayıs 2024 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 14:08:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 10.286,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,51 puan ve yüzde 0,54 değer kazancıyla 10.264,16 oldu. Toplam işlem hacmi 57,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,55 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Ayrıca, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesi de yakından takip edilecek.

Analistler, öğleden sonra ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal: İyi ki evlenmişiz
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nu andı... "50 yıllık dans"
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX