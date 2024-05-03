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03 Mayıs 2024 Cuma 22:49:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 22:49:00

UNICEF korkunç tabloyu duyurdu! Refah'taki 600 bin çocuk ya hasta ya yaralı ya da aç

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Refah'a kara saldırısının çok büyük bir felakete yol açacağı uyarısında bulunarak, buradaki 600 bin çocuğun ya hasta ya yaralı ya da aç olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM görevlilerinden edindiği bilgileri aktaran Haq, Refah'ta halihazırda 12 hastaneden 3'ünün kısmen faaliyet gösterdiğini, saldırı halinde kısa sürede bunların da işlevsiz hale geleceğini belirterek, "Refah'a saldırının toplu kıyıma yol açacağı konusunda uyarılar yapılıyor." dedi.

Haq, UNICEF'in ise Refah'a kara saldırısının çok büyük bir felakete yol açacağı uyarısında bulunduğunu ifade ederek, UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın buradaki 600 bin çocuğun ya hasta ya yaralı ya da aç olduğunu bildirdiğini söyledi.

ÜRDÜN'DEN GELEN İNSANİ YARDIMLAR

BM'nin Ürdün'den gelen insani yardımları taşıyan konvoyunun işgal altındaki Batı Şeria'da "siviller" tarafından saldırıya uğradığını ve bazı ürünlere zarar verildiğini ifade eden Haq, konvoyun daha sonra Gazze'ye ulaştığını kaydetti.

Haq, konvoy Gazze'ye geldikten sonra silahlı bir grup tarafından daha önce belirlenen yer yerine farklı bir tesise yönlendirildiğini, bu konunun yerel yetkililerle görüşülerek yanlış anlaşılmanın giderildiğini bildirdi.

Yerel yetkililerin insani yardım konvoylarına saygılarını teyit ettiğini dile getiren Haq, konvoyların yerlerine ulaştığını ve yardım dağıtımının sürdüğünü söyledi.

Haq, farklı tesise yönlendirmenin tamamen iletişim hatası olduğunu ve hemen düzeltildiğini belirterek, Gazze'deki yetkililerin bunun tekrar etmeyeceğini teyit ettiklerini aktardı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 1 Mayıs'ta, İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadığını bildirmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları, unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülmüştü

Etiketler : Filistin Gazze Refah Çocuk İsrail açlık hastalık
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