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Fahiş fiyat artışıyla mücadele! Kanun teklifi TBMM'de
03 Mayıs 2024 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 15:24:00

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Kaynak: AA

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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Etiketler : fahiş fiyat stokçuluk kanun teklifi tbmm başkanlığı
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