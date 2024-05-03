Fahiş fiyat artışıyla mücadele! Kanun teklifi TBMM'de

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
03 Mayıs 2024 Cuma 15:24:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 15:24:00
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Kaynak: AA
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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