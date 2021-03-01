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01 Mart 2021 Pazartesi 18:01:00 - Güncelleme:01 Mart 2021 Pazartesi 18:01:00

Öncelikli ürünler için çağrı takvimi belli oldu: 50 milyar dolar Türkiye'de kalacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında, teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları destekleyeceklerini belirterek, programın 2021 yılı çağrı planını paylaştı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak." notuyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenecek öncelikli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımında, infografikle program kapsamında çıkılacak çağrıların detaylarını aktaran Varank şunları söyldi:

"Teknoloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı verdiğimiz 919 ürünü, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretecek yatırımları, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekliyoruz."

İnfografiğe göre, "kimya", "bilgisayar-elektronik ve optik", "makine", "eczacılık", "elektrikli teçhizat", "ulaşım araçları", "tıbbi cihaz" veya bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan belirlendi.

Ürünler seçilirken, cari açığa katkı ve ihracat potansiyeli, ürün karmaşıklık ve yoğunlaşma endeksleri, yatırım başına katma değer, ürün ileri-geri bağlantıları gibi temel kriterler dikkate alındı.

Bu kapsamdaki yatırımlara, yatırım yeri tahsisi, enerji ve sermaye desteği, KDV istisnası, nitelikli personel desteği ve vergi indiriminin de aralarında bulunduğu çeşitli destekler sağlanacak.

- 4 ÇAĞRIYA ÇIKILACAK

Program kapsamında 2021'de 4 çağrıya çıkılması planlandı. Ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine sektöründeki yatırımlara ilişkin mart-nisan döneminde "Mobilite Çağrısı" açılacak.

Mayıs-haziran döneminde çıkılacak "Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı" ile eczacılık, tıbbi cihaz ve kimya sektöründeki öncelikli ürünlere yönelik yatırımlar desteklenecek.

Program çerçevesinde "Dijital Dönüşüm" çağrısına temmuz-ağustos döneminde, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısına da eylül-ekim döneminde çıkılacak.

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" hakkında detaylı bilgilere "www.hamle.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

- MAKİNE SEKTÖRÜNDE 2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM DESTEKLENMİŞTİ

Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

Resmi Gazete'de 27 Şubat'ta yayımlanarak yürürlüğe giren Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile program kapsamında 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listeleri ilan edilmişti.

Etiketler : bakan varank 50 milyar dolar türkiye
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