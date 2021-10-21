Borsa İstanbul'da Gong Anatolıa Geneworks ve gelecek varlık yönetimi için çaldı

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. için bugün Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi. Törende Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-ge Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr.Elif Akyüz, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan gongu birlikte çaldılar.

Törende konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, bugünün çok özel bir gün olduğunu ve bunun iki nedeni olduğunu belirterek, "Bugün itibariyle, bu sene gerçekleşen halka arzlarla Borsamızda işlem görmeye başlayan şirket sayımız 40'a ulaştı. 40 sayısı, geleneklerimizde bereketi, çoğalmayı, olgunlaşmayı sembolize eder. Bu sene halka arzlar açısından, maşallah bereketli bir yıl geçiriyoruz. Bu durum, sermaye piyasalarımızın ve Borsamızın olgunluk seviyesini de gösteriyor. Bu nedenle, bu sene gerçekleşen halka arzlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve 40 BİST kere maşallah diyorum. Bugünü özel kılan ikinci yönü ise, Borsa tarihinde ilk defa iki şirketin gong törenini aynı anda birlikte yapıyor olmamızdır. Büyük bir özveriyle ve çok değerli vizyoner bir bakış açısı ile, birlikte bir gong töreni yaparak, bu sinerjiyi yansıtan bir ortam oluşturdukları için her iki şirketimizin kıymetli yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ergun, son olarak şunları söyledi: "Borsamıza kote şirketlerle ve Borsamız üyesi aracı kurumlarla elele vererek oluşturduğumuz sinerji, aynı gemide olan bizleri daha güçlü hale getiriyor. Bu birlikteliğimizin bir sembolü olarak, Borsamıza uzun yıllardır şirket kazandıran iki aracı kurumumuzu, her iki şampiyonumuzu, Ak Yatırımı ve Garanti Yatırımı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum ve birlikte daha güçlüyüz diyorum."

"Dünyadaki en büyük 10 diyagnostik firmasından biri olmak en büyük hedefimiz"

Halka arzın, Anatolia'nın başarılarla dolu tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz; "Yıllar boyunca bütün enerjimizi Ar-Ge'ye harcayarak, dünyadaki gelişim ve değişimleri takip ederek, yüksek performanslı, yenilikçi, geniş bir ürün portföyü ortaya çıkarttık ve Anatolia Geneworks'ü Türkiye'yle beraber dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir marka haline getirdik. Biz kurulduğumuzdan beri hep uzun vadeli planlar yaparak hareket ettik ve alanımızdaki dev firmaların büyüklüklerini, yüzyıldan eski tarihlerini, halka açık yapılarından kaynaklanan sağlam kurumsal kimliklerini Anatolia için de bir gün ulaşılacak hedefler olarak belirledik. Bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak Anatolia'yı gelecek yüzyıllara taşıyacak bir kurumsal olgunlaşma sürecini de başlatmış oluyoruz ve bizim için işin en heyecan verici tarafı da bu" diye konuştu.

Özellikle mekatronik ve yazılım alanlarında yaratacakları yeniliklerle dünya genelinde öne çıkmayı planladıklarını aktaran Akyüz; "Türkiye'de moleküler tanı alanının öncülerinden olarak dünya genelinde kabul gören ürün gamımızı daha da genişletmek, pazar payımızı artırarak önümüzdeki 20 yılda dünyadaki en büyük 10 diyagnostik firmasından biri olmak en büyük hedefimiz. Bu başarıyı yakalamak hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza en büyük borcumuzdur. Bugüne ulaşmamızdaki katkıları için kıymetli çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji A.Ş.'nin halka arzının şimdiden ülke ekonomimize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Anatolia Geneworks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Merkezi Direktörü Dr. Elif Akyüz ise "Kurup büyütmekte olduğumuz, ismini, marka ve model isimlerini hep Anadolu'dan, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden alan firmamız, ülkemizin adını ve ülkemizin çok çalışkan, üretken gençlerinin başarılarını tüm dünyaya duyurmaya devam edecek. Akla, bilime, kaliteye inancımızla, tüm dünya sağlığına katkıda bulunmak için, üretken insan mutludur mottomuzla, azimle çalışmayı sürdürerek, yine en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz. Bugün hem mutlu olduğumuz hem de gurur duyduğumuz bir gün. Ekibimize, burada bulunan, bizi izleyen herkese ve bize destek olan herkese ve halkımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gelecek Varlık'ın en beğenilen kurumlardan biri olacağına inanıyorum"

Gong Töreni'nde söz alan Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, yaklaşık 15 yıl aradan sonra Gelecek Varlık'la Borsa İstanbul'a dönmekten heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: "2006 yılında Grubumuz tarafından Finansbank'ın hâkim hissesinin satışı ile İstanbul'dan ağız tadıyla ayrılmıştık. Bu süre içinde gerek yatırımcılarımızla bir arada olmayı gerekse burada borsanın havasını solumayı çok özlemişiz. Grubumuzun göz bebeği şirketlerinden Gelecek Varlık'ın yatırımcılardan büyük ilgi ve teveccüh görmesinin hem gurur hem de sorumluluğunu taşıyoruz."

Fiba Grubu'nun sermaye piyasalarındaki deneyimi ve Gelecek Varlık'ın güçlü mali yapısıyla yatırımcıların beklentilerini karşılayacağını belirten Özyeğin şunları ifade etti: "Şirketimizin Borsa İstanbul'a girerken gösterdiği başarıyı sürekli kılmak amacıyla halka arz büyüklüğünün yarısına denk gelen, yaklaşık 180 milyon TL'yi fiyat istikrarı fonu olarak ayırdık. Sektöründe lider konumda bulunan ve başarılı bir halka arz ile alanında bir ilke daha imza atan Gelecek Varlık'ın yatırımcılarıyla birlikte artan finansman gücünü en iyi şekilde değerlendireceğinden eminim. Büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde hız kazanarak artacağına inandığım varlık yönetimi sektörünün, güçlenen sermaye yapısıyla gerçek potansiyeline ulaşacağına, Gelecek Varlık'ın da Borsa İstanbul'un güçlü ekosistemi içinde en beğenilen kurumlardan biri olacağına inanıyorum."

"Sektörümüzün büyüme potansiyelini en verimli şekilde kullanacağız"

Yatırımcılardan gelen yaklaşık 2 milyar TL tutarındaki talebin kendilerini çok mutlu ettiğini ve bu yüksek talebi karşılamak üzere yaklaşık 60 milyon TL kadar daha ek satış gerçekleştirdiklerini belirten Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan şunları söyledi: "Borsa İstanbul'da, yatırımcıların güven duyduğu bir şirketler topluluğunu, yani Fiba Grubu'nu temsil etmenin yanında, ülkemizin finansal sisteminin sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesine büyük katkı sunan bir sektörü temsil edeceğiz. Ekonomideki doğal daralmaları aşmak üzere kredi genişlemelerinin yaşandığı geçiş dönemlerinin ardından finans sektöründe yaşanan toparlanma süreçleri, varlık yönetim şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Sektörümüzün önündeki büyüme potansiyelini, bundan sonra da en verimli şekilde kullanacağız. BDDK'ya bağlı bir kurum olarak bugüne kadar titizlikle inşa ettiğimiz şeffaf yönetim yapımızı da Borsa İstanbul'da var olmanın sorumluluğuyla güçlü şekilde devam ettireceğiz. Gelecek Varlık'ın halka arz sürecine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız."