VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıyayız"
"GES'lere 6,6 milyar liralık talep gösterildi"
Can Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek
"Enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız"
"Yangınlar büyük oranda kontrol altına alındı"
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten sürdürülebilir mali yapı vurgusu
Kremlin: Ukrayna ve Moldova'nın AB adaylığı, Rusya'ya sorun çıkarmamalı
Balıkesir'de 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 şüpheli gözaltında!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesap...
Buğday fiyatındaki 4 aylık yükseliş serisinin bu ay sona ermesi bekleniyor
Küresel havacılık sektörü ICAO Sempozyumu'nda tüm yönleriyle ele alınacak
Akdeniz Oyunları'nda Türk Bayrağı'nı Busenaz Sürmeneli ile Ferhat Arıcan taşıyacak
Bakan Bilgin: İlave tediyeler bayram öncesi ödenecektir
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti!
Cenaze namazında açıklandı: İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Hasan Efendi olacak
Başkan Erdoğan yangın bölgesinde!
Mahmut Efendi'ye veda
AB, Ukrayna'ya "Evet" dedi: Hızlandırılmış adaylığın düşündürdükleri
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı
"Keşke ölüsünü bulsaydım!"
Dr. Karaaltın Klinik'ten Yara İzleri İçin Recell Yöntemi
Yunanistan'ın Girit planı
24 Haziran 2022 Cuma 17:33:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 17:33:00

Bakan Bilgin: Enflasyonun üzerinde bir zam yapacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ne gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyonun üzerinde, kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda sosyal bir koruma ilave zammı yapacağız." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

3600 ek gösterge konusuna da değinen Bakan Bilgin konuşmasında, "3600 ek gösterge meselesini yakından takip ediyorsunuz. Başlangıçta 4 gruba verilen bir meseleyi biz bütün çalışanlara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı ek gösterge düzenlemesiyle yeni haklara sahip oldu. Temmuz'da yapacağımız düzenlemelerle birlikte bu rakamlar kamu çalışanlarımıza nefes aldıracak." dedi.

Bilgin, "Türkiye yüzde 5'in üzerinde her büyüdüğünde ekonomi 750 bin istihdam yaratıyor. Yüzde 7 büyüdüğünde 1 milyon istihdam yaratıyor. Geçen yıl Türkiye 1.4 milyon istihdam yarattı. Çözüm yolu ekonominin büyümesini artırmakta. Biz bütün bunları sosyal politikalarla desteklemek zorundayız." şeklinde konuştu

Etiketler : vedat bilgin zam enflasyon kamu çalışanları
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Sezonu açtı

Sezonu açtı
Evleniyor

Evleniyor
Vurulduğum gün kasayı boşalttı

Vurulduğum gün kasayı boşalttı
Oğluna yüzme dersi

Oğluna yüzme dersi
Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var

Akıl sağlığıyla ilgili şüphem var
5 yıl sonra turne vakti

5 yıl sonra turne vakti
1. yıl kutlaması

1. yıl kutlaması
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX