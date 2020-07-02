Bakan Albayrak: Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır. https://t.co/tRh55ETHFm— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 2, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hazirandaki ihracat rakamlarına dikkati çekerek, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." ifadesini kullandı.
Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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